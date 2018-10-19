سائحان يواجهان السجن 10 سنوات بسبب رسوم على جدار تايلاندي تاريخي

أعلنت شرطة تايلاند، أن سائحين يواجهان السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على خلفية رش طلاء على جدار يعود إلى سبعة قرون مضت، شمالي تايلاند.

وذكر تيراساك سريبراسيرت، رئيس شرطة شيانج ماي، اليوم الجمعة، أن السلطات ألقت القبض على البريطاني فورلونج لي والكندية بريتني شنايدر وعمرهما 23 عاما أمس الخميس، بتهمة تخريب الجدار بالقرب من المدخل الرئيسي لبلدة تشيانج ماي القديمة.

وأوضح تياراساك أن الشابان كتبا "سكاوسر لي ب". وكلمة سكاوسر لفظة عامية بريطانية تعني "من ليفربول".

يشار إلى حالات اعتقال للسياح المحليين والأجانب بسبب عدم احترام المواقع التاريخية المقدسة من قبل، وأبرزها قضية ضد زوجين مثليين أمريكيين تجردا من ملابسهما في معبد بانكوك في نوفمبر الماضي، تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على سائحين بسبب رسم جرافيتي.