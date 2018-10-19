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مدرب الحدود يكشف أسباب التعادل مع سموحة

الشروق
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 5:39 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 5:39 م

أكد محمد حليم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على أن فريقه كان يأمل في الفوز على سموحة في المباراة التي انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي.

وقال حليم في تصريحات لقناة النيل للرياضة عقب المباراة ان الفريق كان يشعر بالاحباط بين الشوطين خاصة بعد احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها والتي اثرت سلبًا على الفريق.

وأضاف ان الجهاز الفني طالب اللاعبين بالتركيز في الشوط الثاني والالتزام بتعليمات الجهاز الفني خاصة في نقاط الضعف بصفوف سموحة وهو ما ساهم في إدراك الفريق للتعادل.

وشدد حليم على ان وضع الفريق في الدوري غير جيد ولكن التعادل أفضل من الخسارة خاصة وان المسافة بين الأندية ليست بعيدة.

 


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