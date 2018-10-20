أستاذة جامعية ألمانية ترفع دعوى لتخفيف رسوم مكتبة الجامعة

تقدمت أستاذة جامعية ألمانية اليوم الجمعة بدعوى ضد مكتبة جامعتها تعترض فيها على دفع رسوم عالية مبالغ في تقديرها مقابل تأخيرها رد كتب استعارتها من المكتبة.

كانت المكتبة فرضت على الأستاذة وهي متخصصة في علم النفس رسوما قدرها 2250 يورو لتأخرها في إعادة 50 كتابا استعارتها منها عن الموعد المقرر أكثر من أربعين يوما.

وذكرت ممثلة جامعة نيدر راين أنه ربما تكون هناك عواقب وخيمة بالنسبة للمكتبات الجامعية في ولاية شمال الراين ويستفاليا وهي أكبر ولاية من حيث السكان في ألمانيا، وذلك في حال قررت المحكمة الإدارية بدوسلدورف أن هذه الرسوم المفروضة على التأخير مخالفة للقانون.

وذكرت ممثلة الجامعة اليوم الجمعة أمام المحكمة أن هذه الرسوم تقوم على أساس لائحة أصدرتها ولاية شمال الراين ويستفاليا عام 2005، إلا أنها تركت للجامعات استقلالية في تطبيق اللائحة، ما يعني أن لائحة الرسوم ليس لها حجية قانونية إلزامية، لكن جميع الجامعات في الولاية ما تزال تطبقها.