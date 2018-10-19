طالب حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الفلاحين بالتقدم للجمعية الزراعية لاستخراج الكارت الذكي للفلاح، موضحًا أن هذا الأمر مجاني ويتطلب ملئ استمارة خاصة بذلك فقط، وسيكون بديلًا للحيازة الزراعية الورقية.



وأضاف في لقائه مع برنامح «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الفلاح الذي لن يتقدم لاستخراج هذا الكارت، لن يتمكن من التعامل مع الجمعية الزراعية أو البنك الزراعي، لافتًا إلى إعطاء مهلة 6 أشهر للتقدم باستخراج الكارت.



وبين أن كافة احتياجات الفلاح ستكون في هذا الكارت، وسيتم تقديم الخدمات له عن طريقه مثل المقررات السمادية ومستحقات توريد المحاصيل والحصول على مستلزمات الإنتاج ووقود المعدات الزراعية.



وذكر أن الحكومة تتوجه لتقديم الخدمات الإلكترونية لمنع تعامل المواطنين مع الموظفين منعًا للفساد، مشيرًا إلى تجهيز 2.4 مليون كارت ذكي حتى الآن لفلاحين في 5 محافظات مختلفة، بينما تستهدف الوزارة إصدار الكارت لـ6.3 مليون حائز في مصر.



وأوضح أن هذه المنظومة تساعد على تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول الحيازات الزراعية في مصر، تساعد متخذ القرار، بالإضافة إلى منع إهدار المال العام وتحديد الاحتياجات من الأسمدة، مضيفًا أنه مع تفتيت الحيازة الزراعية، لا يمكن إعلان أرقام محددة حول المساحة المنزرعة لمحصول معين.



