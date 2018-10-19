اتهام امرأة روسية بالتدخل في الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة الشهر المقبل

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، في بيان لها عن توجيه اتهام إلى مواطنة روسية بالتدخل في النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك الانتخابات النصفية المقررة الشهر المقبل.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن المواطنة الروسية إلينا أليكسييفنا خوسيينوفا اتُهمت "بالتآمر مع آخرين هم جزء من حملة تأثير روسية للتدخل في الديمقراطية الأمريكية"، حسبما جاء في البيان.

ونقلت الشبكة عن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، كريستوفر واري، قوله إن مكتب التحقيقات سيظل ملتزمًا في جهوده بإحباط "عمليات التأثير غير القانونية" بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، مضيفًا أن المكتب "يأخذ على محمل الجد كل التهديدات الموجهة لديمقراطيتنا".

وتتهم خوسيينوفا بالمشاركة في محاولة تنفيذ حرب معلومات ضد الولايات المتحدة، حسبما ذكرت فوكس نيوز.

وكانت خوسيينوفا، البالغة من العمر 44 عامًا، كبير المحاسبين لدى عملية روسي تُدعى "مشروع لاختا" أسسها الروسي "يفجيني فيكتوروفيتش بريجوزين" وشركتين أخريتين يسيطر عليهما، وكانت خوسيينوفا تشرف على عملية التمويل بما في ذلك أنشطة التأثير الأجنبية الموجهة داخل الولايات المتحدة.