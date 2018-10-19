ممدوح هاشم يتوُج ببرونزية مونديال أندية اليد مع مونبيليه

توُج ممدوح هاشم لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد بالميدالية البرونزية مع فريقه مونبيليه الفرنسي ببطولة كأس العالم للأندية "سوبرجلوب" بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 33 / 23 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وحاول السد القطري أن يكون ندا لبطل أوروبا ، لكن لم يتمكن في ظل فارق الإمكانيات الكبير.

وشهدت المباراة أفضلية واضحة للفريق الفرنسي الذي تقدم في النتيجة مبكراً ، واستمر في تقدمه حتى أنهى الشوط الأول 14 / 9.

وفي الشوط الثاني، تضاعف الفارق مع نهاية اللقاء ، في ظل القوة الكبيرة التي اعتمد عليها مونبيليه، الذي نجح في النهاية حسم الانتصار والميدالية البرونزية، وحصل السد على المركز الربع في الترتيب العام للبطولة.