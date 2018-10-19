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ممدوح هاشم يتوُج ببرونزية مونديال أندية اليد مع مونبيليه

د ب أ
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 8:50 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 8:53 م

توُج ممدوح هاشم لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد بالميدالية البرونزية مع فريقه مونبيليه الفرنسي ببطولة كأس العالم للأندية "سوبرجلوب" بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 33 / 23 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وحاول السد القطري أن يكون ندا لبطل أوروبا ، لكن لم يتمكن في ظل فارق الإمكانيات الكبير.

وشهدت المباراة أفضلية واضحة للفريق الفرنسي الذي تقدم في النتيجة مبكراً ، واستمر في تقدمه حتى أنهى الشوط الأول 14 / 9.

وفي الشوط الثاني، تضاعف الفارق مع نهاية اللقاء ، في ظل القوة الكبيرة التي اعتمد عليها مونبيليه، الذي نجح في النهاية حسم الانتصار والميدالية البرونزية، وحصل السد على المركز الربع في الترتيب العام للبطولة.


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