«بوتين»: أوزبكستان حليف موثوق وشريك استراتيجي لروسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن أوزبكستان تعتبر حليفًا موثوقًا لبلاده، وإن الدولتين ستوسعان قاعدة التعاون الثنائي، والتي من المقرر أن تسهم في التغييرات الإيجابية التي طال انتظارها.

وأضاف «بوتين»، خلال اجتماعه مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "أن أوزبكستان هي حليف يمكن الاعتماد عليه وشريك استراتيجي لروسيا الاتحادية"، معربًا عن ثقته في أن الاقتصاد والحياة لشعب أوزبكستان لن يتغيران جوهريًا نحو الأفضل على المدى الطويل فحسب بل على المدى المتوسط ​​أيضا، وقال "إن ذلك يتيح لنا فرصة تطوير العلاقات على أساس جديد فبفضل هذه التغييرات التي تنظمها الآن أوزبكستان نجحنا في تحقيق توسع كبير في علاقاتنا التجارية والاقتصادية".

وأكد الرئيس الروسي، ثقته في أن هذه المشاورات والمفاوضات الجارية لليوم الثاني ستعطي نتيجة جيدة للغاية.