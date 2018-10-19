جريندل يسعى لفترة ثانية في مجلس الفيفا

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يسعى رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم من اجل البقاء فترة ثانية في المجلس القوي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

واقترح قادة الاتحاد الألماني لكرة القدم بالإجماع جيرندل لإعادة انتخابه كممثل أوروبي في الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (كونجرس) خلال الانتخابات المقررة في روما يوم 7 فبراير المقبل.

واختير جريندل في البداية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليكون في مجلس الفيفا في 2017 لاستكمال العامين المتبقيين في فترة فولفجانج نيرسباخ.

واستقال نيرسباخ بسبب علاقته بقضية استضافة ألمانيا لكأس العالم 2016.