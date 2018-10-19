«العفو الدولية» تتهم «نيكاراجوا» بقتل معارضين «عمدا»

اتهمت منظمة العفو الدولية، حكومة نيكاراجوا، اليوم الخميس، بتكثيف استراتيجية "القتل العمد" التي تتمثل في قمع الاحتجاجات، وبينها عمليات قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب واعتقالات عشوائية.

ومنذ بداية شهر يونيو، صعدت حكومة الرئيس دانيال أورتيجا إستراتيجيتها التي تعتمد على "الاستخدام الواسع والعشوائي للقوة المميتة" من قبل الشرطة والجماعات الموالية للحكومة، وفقا للتقرير الذي نُشر بعد ستة أشهر من مظاهرات الاحتجاج على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والتي أطلقت العنان لموجة من العنف في 18 أبريل.

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الأمريكيتين: "لم يقتصر الأمر على قيام الرئيس أورتيجا بنشر قوات الشرطة لاعتقال المتظاهرين وتعذيبهم بصورة عشوائية، بل استخدم أيضا الجماعات الموالية للحكومة، والمدججة بالسلاح، لقتل وجرح وترويع كل هؤلاء الذين تمتعوا بشجاعة كافية للوقوف في وجه استراتيجيته القمعية".