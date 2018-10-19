 مصر الأول عربيا وإفريقيا والـ22 في الترتيب العام بأولمبياد الشباب

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أسدل الستار مساء الخميس على منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والتي أقيمت في مدينة "بوينس آيرس" بالأرجنتين.

وشهدت النسخة الحالية من الأولمبياد تحقيق بعثة مصر إنجازًا تاريخيًا، للمرة الأولى في تاريخها.

واحتلت مصر المركز الـ22 خلف كل من المكسيك والتشيك في الترتيب العام لجدول ميداليات البطولة، بعدما نجح اللاعبين في تحقيق 12 ميدالية متنوعة بواقع (3 ذهبيات- فضيتين- 7 برونزيات)، كان آخرها تتويج منتخب مصر لكرة قدم الصالات بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على الأرجنتين بنتيجة 5-4. (طالع التفاصيل)

بذلك العدد من الميداليات نجح شباب مصر في كسر رقمها السابق في أولمبياد "نيانجنج" بالصين عام 2014، الذي حققت خلاله 8 ميداليات فقط واحتلت المركز الـ23.

كما يعد هذا الترتيب لشباب مصر في أولمبياد الشباب، هو الأول عربيًا وإفريقيًا.

وفي سياق متصل تربعت روسيا على صدارة الترتيب العام لجدول ميداليات البطولة، برصيد 59 ميدالية، بواقع (29 ذهبية- 18 فضية- 12 برونزية)

وفي المركز الثاني جاءت الصين برصيد 36 ميدالية، بواقع (18 ذهبية- 9 فضية- 9 برونزية).

وفي المركز الثالث جاءت اليابان برصيد 39 ميدالية، بواقع (15 ذهبية- 12 فضية- 12 برونزية).

وفي المركز الرابع جاءت هنغاريا برصيد 24 ميدالية، بواقع (12 ذهبية- 7 فضية- 5 فضية).

وفي المركز الخامس جاءت إيطاليا برصيد 34، بواقع (11 ذهبية- 10 فضية- 13 برونزية).

وفي المركز السادس جاءت الأرجنتين برصيد 26، بواقع ( 11 ذهبية- 6 فضية- 9 برونزية).

وفي المركز السابع جاءت إيران برصيد 14 ميدالية، بواقع ( 7 ذهبية- 3 فضية- 4 برونزية).

وفي المركز الثامن جاءت الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 18 ميدالية، بواقع (6 ذهبية- 5 فضية- 7 برونزية).

وفي المركز التاسع جاءت فرنسا برصيد 27 ميدالية، بواقع (5 ذهبية- 15 فضية- 7 برونزية).

وفي المركز العاشر جاءت أوكرانيا برصيد 18 ميدالية، بواقع ( 5 ذهبية- 7 فضية- 6 برونزية).