ضبط 3 أشخاص بينهم «2 عرب» لاتجارهم في العملات الأجنبية بالإسكندرية

بحوزتهم «51 ألف و840 دولار أمريكي، و1070 دينار ليبي، و100 يورو، و25 ألف جنيه مصري، و28 فيزا كارت



ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بقسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهم «51 ألف و840 دولار أمريكي، و1070 دينار ليبي، و100 يورو، و25 ألف جنيه مصري، و28 فيزا كارت بأسماء لأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وهاتفي محمـول» وتحرر محضر بالواقعة.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الجمعة، فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: "مصطفى.ع.م" 38 عاما، أعمال حرة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، و"حمدي.أ.ع" 38 عاما،، مقيم في دائرة قسم شرطة الجمرك، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تعاملهما مع شخص يدعى "رمضان.ع.ع" ويحمل جنسية يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 54 عاما، مقيم في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وبحوزته 3 آلاف دولار أمريكي.

وبمواجهة المتهمَين اعترفا بنشاطهما، وقرر الأول بأن كروت الفيزا المضبوطة بحوزته خاصة ببعض الأشخاص تحصل عليها منهم، وملصق عليها الأرقام السرية الخاصة بكل كارت، حيث يقوم بسحب مبالغ مالية منها من خلال ماكينات الصراف الآلي بالبنوك المصرية، وتحويلها للعملة الأجنبية وإرسالها لهم مقابل عمولة يتقاضاها نظراً للقيود المصرفية على حد السحب بالبنوك بالدولة التابعين لها.