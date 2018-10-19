فايا يونان تدخل موسوعة «جينيس»

دخلت المطربة السورية فايا يونان، موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعدما حققت أكبر تمويل من خلال جمهورها لأول أغنية لها "بحب أيديك"، لتصبح أول مطربة عربية تدخل الموسوعة العالمية من "باب التمويل الجماعي".



ونشرت فايا، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، صورة تجمعها بمدير أعمالها حسام عبد الخالق، وهي تحمل جائزة "جينيس"، مؤكدة أنه في فبرلير عام 2015 قام حسام عبدالخالق باقترح فكرة التمويل الجماعي لأغنيتها الأولى، والذي انطلقت من خلالها للغناء.



وأوضحت أنها لم تكن تعلم هذا المفهوم، ولكن بعدما شرح لها حسام، ولم تصدق إمكانية نجاحها، خاصة أنه تلك الطريقة لم يستخدمها أحد، ولكن مدير أعمالها المغامر والمتطلع للسبق اقنعها، وعندما أطلقت الحملة ورأت حب واهتمام الجمهور آمنت بها وعلمت أنها ستنجح.



وأكدت المطربة السورية، قائلة: "من فترة اتصلو فينا غينيس للأرقام القياسية ليخبرونا أنو نحنا أول ناس نمول أغنية الإنطلاقة جماعيا ورح تتسجل بكتاب غينيس كسابقة أولى".



واختتمت قائلة: "الشهادة حسيناها مكافئة معنوية على المغامرة والخوف من عدم نجاحها يلي عشناه وقتها، ولكن هالإنجاز ما كان تحقق لولا مساعدة وتعب ناس رائعين اشتغلو معنا من كل قلبهم طوال الحملة وأهمهم الأصدقاء عمر حبيب ومنصور عزار، وأكيد كل مين ساهم بالتمويل والنشر والدعم المعنوي، ما فيي اشكركم كفاية من قلبي لليوم وأكيد كلنا سوا منتشارك بهالشهادة".



