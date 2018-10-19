تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط واقعة إستيلاء على أموال الدعم بمصنع لإنتاج أسطوانات بوتاجاز بكفرالشيخ قُدرت المبالغ التى تم الإستيلاء عليها بنحو 69 مليون جنيهاً العام الجارى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بإشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة ، قيام " أحمد ش. ا " رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع الخاص لتعبئة الغاز الصب الكائنة بدائرة مركز شرطة دسوق بكفرالشيخ بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "الغاز الصب" المستخدم فى تعبئة أسطوانات البوتاجاز المدعمة من قِبل الدولة وقيامه بالتلاعب فى أوزان الأسطوانات وإنتاجه لإسطوانات البوتاجاز ناقصة الأوزان وإرسال بيانات إلى الهيئة العامة للبترول تُفيد بإنتاج كمية من أسطوانات البوتاجاز مطابقة للمواصفات للكميات الواردة له من الغاز الصب إضافةً إلى قيامه بالتلاعب فى الأوراق المرسلة إلى مديرية التموين بكفرالشيخ والتى تفيد بتعبئة كميات من الأسطوانات أكثر من الكميات الواردة بالفعل مما يعد إهداراً لأموال الدعم .

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية قامت مأمورية بإستهداف المصنع وضبط "يسرى ع. م" 44عام المدير المسئول وبالفحص تبين الإستيلاء على 5084 طن غاز صب قام المتهم بتجميعها لحسابه والإستيلاء على قيمتها من خلال إنقاص أوزان أسطوانات البوتاجاز أى ما يعادل أكثر من 427 ألف أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم دون وجه حق. وقدرت اللجنة المبالغ المالية المستولى عليها بمبلغ 68 مليون و 756 ألف جنيه

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .