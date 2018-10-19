زعيم حركة الاحتجاج الروسية يقبل مبارزة مع قائد الحرس الوطني

قبل زعيم حركة الاحتجاج الروسية أليكسي نافالني،اليوم الخميس، تحديا بشأن مبارزة من جانب قائد الحرس الوطني في روسيا، قائلا إن المواجهة سوف تأخذ شكل مناظرة تلفزيونية.

وقال نافالني في فيديو نشر على موقع "يوتيوب" مبارزتنا سوف تكون مناظرة على الهواء تبثها القناة 1 أو 2 أو أي قناة اتحادية أخرى.

وعرض نافالني استضافة المناظرة على قناة يوتيوب الخاصة به إذا رفض التلفزيون الحكومي بثها.

كان قائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف قد تحدى الشهر الماضي نافالني بمواجهة قتالية رجل لرجل ،بينما كان زعيم الحركة الاحتجاجية في السجن بتهمة تنظيم مناسبات عامة غير مصرح بها.

كان نافالني، 42عاما، قد اشار إلى تورط قائد قوات الحرس الوطني، البالغ قوامها 340 ألف فرد، في مخططات اختلاس .

وكان بيان زولتوف انحرافا نادرا عن الطريقة المعتادة للقيادة الروسية فيما يتعلق بالتعامل بشكل حاد وغلظة مع نافالني ، الذي يمكن القول إنه المنافس الأبرز منذ وقت طويل للرئيس فلاديمير بوتين.