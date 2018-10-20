هنا الزاهد تتسلم جائزة أفضل ممثلة دور ثانى في «كأس إنرجى للدراما»

حصدت الفنانة هنا الزاهد جائزة أفضل ممثلة دور ثانى عن دور "أسماء" في مسلسل "أيوب" و الذى عرض فى رمضان الماضى، وفقا للاستفتاء الذى أجراه راديو إنرجى لجمهور الإذاعة.

وعبرت هنا الزاهد عن سعادتها بالجائزة لأنها من تصويت الجمهور، و تحدثت عن حبها لشخصية أسماء لأنها مختلفة عما قدمته من قبل و تمردت من خلاله على أدوار الفتاة التى تنتمى للطبقة الراقية.

و ينظم راديو "إينرجي" حفل توزيع جوائز "كأس إينرجي للدراما" والتي تقام كل موسم، وتتسابق فيها المسلسلات على عدة جوائز، و ذلك على مسرح "داليدا" بمقر راديو "إينرجي".