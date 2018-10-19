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«أهلا بك في البلاد».. الأمير هاري يحدث ذبابة أزعجته

بسنت الشرقاوي:
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 2:48 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 2:48 م

أحدث الأمير هاري موقفا طريفا خلال جولته برفقة زوجته الأميرة ميجان، في مدينة دوبو الأسترالية أول أمس.

خلال حوار تلفزيوني للأمير مع مذيعة، أزعجتها ذبابة بشكل؛ فلوح هاري بحركات بهلوانية بيديه لإبعاد الذبابة عنها، قائلا: "أهلا بكِ في البلاد".

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فيديو للأمير هاري، وهو يلوح بحركات مرحة لإبعاد الحشرة عن المذيعة.

وأوضحت الصحيفة، أن ردود الأفعال كانت ايجابية على موقف هاري، فقد أشاد الكثيرون بروح الأمير المرحة، وكتب مغردون، "إن لم يرسم الأمير هذه الإبتسامة على وجوهنا فمن سيرسمها"، "هاري هو نفسه فقط ونحن نحبه لذلك"، "الجانب الفكاهي جميل من هاري إنها عائلة لطيفة"، "لا استطيع توقيف الفيديو".


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