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الاثنين المقبل.. طقس غير مستقر على معظم الأنحاء

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:41 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:41 م

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد الاثنين المقبل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، وتستمر حتى الأربعاء.

وأوضح رئيس «الأرصاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «شائعات وحقائق»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أنه سيكون هناك أمطار تصل حد السيول على سلاسل جبال الحر الأحمر وسيناء سواء الشمال أو الجنوب وقد تصل إلى جنوب البلاد.

وأكد أنه قبل هطول الأمطار بـ20 يومًا ترسل الهيئة إنذار مبكر لجميع المحافظات والوزارات ومركز الدعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لاتخاذ كل سبل الحيطة لمجابهة السيول وتنظيف وتطهير المخرات.

 


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