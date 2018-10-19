ضبط 32 جوال حشيش بحوزة مطلوبين جنائيا بالمنيا

تمكن مكتب مكافحة المخدرات بالمنيا، من ضبط اثنين هاربين من أحكام بالمؤبد وسيارة محملة بالحشيش.



كانت معلومات موثقة من مصادر سرية وتحريات مكثفة للعقيد طارق سليم، مدير مكتب مكافحة المخدرات بالمنيا، أفادت بظهور كل من منصور عامر عودة (33 سنة)، مقيم بعرب قرية منسافيس، وهارب من حكم مؤبد اتجار مخدرات، وخالد محمد عامر (33 سنة) أيضا مقيم بذات القرية وهارب من حكم بالمؤبد في قضية اتجار، وأن المذكوريين عاودا نشاطهما الإجرامي في تهريب الحشيش لإغراق المحافظة به.



بعد عرض المعلومات على اللواء عصام العمدة، مدير مكافحة المخدرات بصعيد مصر، تم تشكيل فريق بحث ضم كل من الرائد محمد فاروق، والرائد محمود قرين، والنقيب مروان محسن، وتوصل الفريق إلى أن الهاربين المشار إليهما سلفا يعتزمان تهريب كمية ضخمة من الحشيش بسيارة ربع نقل عبر أحد الطرق الوعرة، وعليه تم استهداف السيارة، وأسفر الضبط والتفتيش عن العثور على 32 جوال حشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقر المتهمان أنه بقصد الاتجار، وبالكشف عن سجلهما الإجرامي تبين أنهما هاربين من حكمين بالمؤبد، وجار العرض على النيابة.