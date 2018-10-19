الحزب الحاكم في السودان يرحب بعودة زعيم المعارضة الصادق المهدي

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أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ترحيبه بعودة،الصادق المهدي، زعيم المعارضة ورئيس حزب الأمة، للبلاد.

وقال نائب الرئيس لشؤون الحزب فيصل حسن ابراهيم، الذي كان يخاطب الملتقى التنظيمي المركزي لأمانة شؤون المرأة بالحزب صباح اليوم الجمعة: "إننا نرحب بعودة الإمام الصادق المهدي طالما أنه ارتضى العودة للعمل السلمي في الوطن"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقطع فيصل بأن لا تأجيل للانتخابات القادمة التي ستقام في موعدها في عام 2020.

كان الرئيس السوداني حسن البشير قد اطاح في انقلاب عام 1989 بحكومة رئيس الوزراء انذاك الصادق المهدي .