«الصحة العالمية» تنظم أول مؤتمر عالمي حول تلوث الهواء والصحة بجنيف في 30 أكتوبر الحالي

أعلنت منظمة الصحة العالمية فى جنيف، اليوم الجمعة، أن وزراء صحة وبيئة ومتخصصين وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، وأيضًا ممثلون عن الوكالات الحكومية الدولية وخبراء يعملون في مجالات النقل والطاقة، وكذلك البحوث والمجتمع المدنى وغيرها سيشاركون فى المؤتمر العالمى الأول من نوعه، حول تلوث الهواء والصحة، والذى ينعقد فى الفترة من 30 أكتوبر الجارى إلى 1 نوفمبر المقبل بمقر المنظمة الدولية فى جنيف، وذلك بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، إضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بهذه القضية.

وأشارت المنظمة، إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي استجابة لولاية جمعية الصحة العالمية؛ لمكافحة أحد أهم أسباب الوفيات المبكرة في العالم، لافتة إلى أن تلوث الهواء يتسبب فى وفاة ما يصل إلى 7 ملايين شخص سنويًا.

ونوهت بأن تلوث الهواء فى معظم المدن، يتجاوز المستويات الموصى بها لجودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى أن تلوث الهواء المنزلى هو القاتل الرئيسى فى المنازل الريفية والحضرية الفقيرة.

وذكرت المنظمة الدولية، أن ما يقرب من ثلث الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية وسرطان الرئة وأمراض القلب هي بسبب تلوث الهواء .

وأكدت فى تقديمها للمؤتمر، أنه توجد استراتيجيات ميسورة التكلفة للحد من انبعاثات التلوث الرئيسية من قطاعات النقل والطاقة والزراعة والنفايات والإسكانن، مشيرةً إلى أنه يمكن للاستراتيجيات الصحية أن تقلل من تغير المناخ وتدعم أهداف التنمية المستدامة للصحة والطاقة والمدن.