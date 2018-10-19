كشف الفنان نضال الشافعي، عن تفاصيل مشاركته في فيلم «زنزانة 7»، مع الفنان أحمد زاهر، متابعًا: «بعمل شخصية منصور في الفيلم، ومعايا الفنان أحمد زاهر، إحنا اتنين أصدقاء وبندخل في مجموعة صراعات خلال أحداث الفيلم».



وأضاف «الشافعي»، خلال تصريحاته لبرنامج «وشوشة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن أهم ما جذبه للعمل في هذا الفيلم، هو جوانبه الكثيرة المهمة التي لا بد من التطرق إليها خلال الفترة الحالية.



واستطرد أن البطولة الفردية تعتبر مأزقًا كبيرًا ومسؤولية كبيرة للغاية على بطل الفيلم، بينما تتفرق هذه المسؤولية على أبطال العمل في البطولة الجماعية، متابعًا: «المسؤولية دي لما بتتفرق على عاتق مجموعة من الفنانين الناس بتحبها، الحمل بيبقى أخف كتير».



يذكر أن فيلم «زنزانة 7»، والذي بدأت مؤخرًا أعمال تصويره، وهو من بطولة كل من نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومنة فضالي، وإيماني العاصي، وآخرين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.



