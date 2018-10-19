دراسة: نسبة القلق والاكتئاب ترتفع بين المصابين بـالتهاب المفاصل

أظهر مسح استقصائي أجرته مؤسسة "استقصاء الصحة الوطنية" في أمريكا، أن الأشخاص البالغين المصابين بالتهاب المفاصل ترتفع بينهم نسبة الإصابة بأمراض القلق والاكتئاب، مقارنة بالأشخاص الآخرين.

ووفقا لما نشره موقع " Rheumatology Advisor"، فقد أجرت المؤسسة مسح استقصائي لقياس مدى انتشار القلق والاكتئاب بين سكان الولايات المتحدة الأمريكية البالغين، أي الذين يزيدون عن 18 عاماً، وأجرت تحليل لبيانات أكثر من 46 ألف و700 شخص بالغ، على مدار ثلاثة سنوات من 2015 إلى 2017.

ووجد البحث أن نسبة القلق والاكتئاب ترتفع بين الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل من سن 18 إلى 44 عاماً أكثر من زملائهم، كما ترتفع النسبة أكثر عند هؤلاء الذين يعانون من آلام مزمنة بسبب الالتهاب.

في الوقت نفسه، قال البحث إن معدلات القلق ترتفع عند النساء والعاطلين عن العمل والمعوقين المصابين بالالتهاب.

يذكر أن اليوم 19 أكتوبر يوافق اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، وهو مرض يصيب مفاصل الجسم في الركبتين أو اليد او جزء من العمود الفقري.