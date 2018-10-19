50 قتيلا على الأقل دهسهم قطار في الهند

لقى ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم، بعدما دهسهم قطار مُسرع اليوم الجمعة في مدينة "أمريتسار" بولاية "بنجاب" في شمال الهند.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية عن القيادي في حزب "المؤتمر الوطني الهندي" براتاب سينج باجوا قوله إن الضحايا كانوا محتشدين على قضبان السكة الحديدية لمشاهدة الألعاب النارية التي أطلقت خلال احتفال بمناسبة دينية، مشيرًا إلى أنهم لم يلحظوا قدوم القطار الذي لم يتمكن من الوقوف حتى بعد وقوع الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن 146 شخصا كانوا لقوا مصرعهم في حادث وقع في عام 2016 شرقي الهند إثر خروج قطار عن مسار السكة الحديدية.