قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية الدكتور نبيل شعث، إن الموقف الفلسطيني واضح تجاه العدوان الإسرائيلي، الذي تتبناه الولايات المتحدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «دي إم سي»، مساء الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعمل من جانبه على محاولة لتجويع الشعب الفلسطيني من خلال قطع التمويل عن وكالة «الأونروا»، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس وادعائه بأنها العاصمة الموحدة لإسرائيل وأصبحت خارج إطار المفاوضات.

وأشار إلى استجابة الرئيس الأمريكي لمطالب إسرائيل بالاعتراف بحقها في الاستيطان بفلسطين، وتوقفه عن استخدام كلمة «مُحتلة» عند حديثه عن الضفة الغربية وغزة، معقبًا: «ما بين صفعة "ترامب" لنا بنقل السفارة والتي سنرد عليها، وبين المشروع الإسرائيلي، يواجه الشعب الفلسطيني صعوبات لكنه يبقي على أرضه بصمود».

وعن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفلسطينية للمواجهة، أوضح أن بلاده تسعى للضغط الدولي على دولة الاحتلال من خلال المؤسسات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وذلك بالتوازي مع استمرار النضال الشعبي سواء في غزة أو الضفة الغربية.