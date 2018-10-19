اعتقال مراهق في اليابان بسبب طعن جديه المسنين

قالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة اليابانية ألقت اليوم الجمعة، القبض على طالب بالمرحلة الثانوية (15 عاما) بسبب تورطه المزعوم في عملية طعن أفضت إلى مقتل جده وإصابة جدته بجروح خطيرة في ضواحي طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء كيودو نقلا عن الشرطة أنه جرى اعتقال الصبي للاشتباه في محاولة قتل الجدة (82 عاما) في شقتها مع زوجها في مدينة واكو مساء أمس الخميس حيث عثر على الجد (87 عاما) ميتا.

وقال مسؤولو الشرطة إن هناك إصابات متعددة وطعنات في الجزء العلوي من جسديهما، بينما عثر على ملابس دامية يعتقد أنها تخص الصبي بالقرب من مسرح الجريمة، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو.

ونقلت وكالة كيودو عن المحققين أن الشاب اعترف بهذه التهمة، مضيفًا أنه تم احتجاز الصبي في الصباح بعد أن اختفى في أعقاب الحادث.

وتردد أن والدة الصبي (53 عاماً) وجدت والديها ينزفان على الأرض بعد تلقي رسالة هاتفية من الجدة.