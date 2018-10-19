وزير الخارجية التركي ينفي منح أمريكا أي تسجيلات صوتية تخص «خاشقجي»

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نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة، إعطاء بلاده أي تسجيل صوتي إلى نظيره الامريكي مايك بومبيو أو أي مسؤول أمريكي آخر بخصوص الصحفي السعودي المختف جمال خاشقجي.

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني ديتمير بوشاتي عقب اجتماعهما في تيرانا: "مشاركتنا أي معلومة مع أي دولة أمر غير وارد".

أضاف أن السلطات التركية تجري تحقيقا شفافا حول قضية الصحفي السعودي، وستعلن النتائج الصادرة للعالم كله.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أول أمس الأربعاء، بأنه طلب من تركيا تقاسم أي تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق باختفاء خاشقجي.