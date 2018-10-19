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الناطق باسم حفتر: تواصل اجتماعات لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة

القاهرة - د ب أ
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 7:53 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 7:53 م

صرح اليوم الجمعة العميد أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المعين من قبل مجلس النواب المنتخب ، المشير خليفة حفتر بأن اجتماعات لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية تواصلت في القاهرة برعاية مصرية حيث اكد المجتمعون على ما جاء في الاجتماعات السابقة والتي جرى الاتفاق فيها على ان القيادة العامة بقيادة حفتر هي الواجهة الرئيسية للجيش الوطني الليبي.

وجرى الاتفاق أيضا على تشكيل مجالس القيادة الثلاثة: مجلس الامن القومي ومجلس الدفاع الاعلى ومجلس القيادة العامة. كما اتفقوا على الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المناطة بكل مجلس من المجالس الثلاثة وكذلك على بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة المليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية.

ولم يتم مناقشة أي مستجدات أو مبادرة جديدة قدمها الجانب المصري مثل ما يشاع في وسائل الاعلام مثل تشكيل مجلس عسكري وطرح أسماء لعضويته .


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