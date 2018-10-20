قال الفنان محمد صبحي، إنه يعتبر البطل الحقيقي في مسرحيته «خيبتنا» هو الجمهور، لأنه لم يقم بعمل أي إعلانات في التليفزيون أو «بانرات»، لكنه يكتفي فقط بإعلام الجمهور بمكان عرض المسرحية، متابعًا: «كون إن الجمهور يأتي إلى مدينة سنبل ويشيد بالمكان، فده بيسعدني».

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أنه بدأ كتابة مسرحية «خيبتنا»، في عام 2004 بعد غزو العراق، جراء الحرب المدمرة التي وقعت فيها، مستطردًا: «بدأت في النظر إلى ما سيقع بعد ذلك، لهذا كنت أتمنى أن تعرض في 2011، قبل أحداث الربيع العربي».

وأردف أنه استاء من عدم إمكانية عرض المسرحية في ذلك الوقت، لأسباب تتعلق بثورة 25 يناير، لأن المسرحية كانت تستشرف بإحساس تاريخي، الأحداث التي وقعت بعد ذلك في المنطقة، معقبًا: «تخريب الأوطان على يد أبنائها كان مفاجأة ثورات الربيع العربي».

وأكد أن «خيبتنا» الحقيقية من وجهة نظره تتمثل في تقديم أكثر مما يتمناه المتآمرين على إسقاط البلاد، على طبق من ذهب، متسائلًا: «هل يمكن أن تدمر وطنك لأي سبب من الأسباب؟ ممكن تختلف أو تعارض، إلا إنك تتقسم زي ما عدوك أراد».

وأردف أن مصر قد استطاعت الخروج من هذه الأزمة، لكن لا تزال هناك قضايا «مرعبة» تمس مصر، فيما يتعلق بالأزمات في ليبيا وسوريا واليمن والعراق، فمصر هي السند الحقيقي للمنطقة العربية.

وتعرض مسرحية «خيبتنا»، على مسرح مدينة سنبل، بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وهي من تأليف وإخراج وبطولة الفنان محمد صبحي، وسماح السعيد وسميرة عبد العزيز، وندى ماهر وآخرين.