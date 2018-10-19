مقتل 3 متمردين في اشتباكات مع القوات الهندية بكشمير

لقي ثلاثة متمردين حتفهم، اليوم الجمعة، إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن الهندية في بلدة "بونيار" بمقاطعة "بارامولا" الواقعة في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، أنه تم العثور على أربع بنادق من طراز "إيه كيه-47" مع المتمردين القتلى، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يذكر أن، إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم، بعد أن اقتسمًا السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

ويقاتل المتمردون، ضد الحكم الهندي منذ عام 1989، مطالبين بتوحيد كشمير تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة.