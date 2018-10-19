البرلمان المقدوني يؤجل التصويت على مقترح لتعديل اسم الدولة في الدستور

قرر البرلمان المقدوني اليوم الجمعة تأجيل المرحلة النهائية من النقاش حول اقتراح لتغيير اسم الدولة في الدستور تماشيا مع اتفاق دبلوماسي مع اليونان.

وكان من المقرر أن يستمر النقاش الذي انطلق منذ يوم الاثنين الماضي، وسيتبعه إما التصويت أو منح وقت للتصويت.

وجرى تأجيل النقاش حتى الساعة الثالثة، وسط تقارير متضاربة حول ما إذا كان رئيس الوزراء زوران زائيف قد حصل أو لا على أغلبية الثلثين المطلوبة لبدء عملية تعديل الدستور لتغيير اسم الدولة الذي وعد به اليونان.

ولم تتحقق أغلبية الثلثين بعد، حيث مازال القوميون يعارضون بقوة تغيير الاسم.

وتعهد زاييف بإجراء انتخابات مبكرة في حال رفض البرلمان المصادقة على تغيير اسم الدولة.