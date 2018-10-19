مقتل مسؤولين أفغانيين اثنين في هجوم على مقر اجتماع أمني رفيع المستوى

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أكد مسؤول أمني أفغاني، مقتل اثنين من كبار المسؤولين الأفغان في هجوم، اليوم الخميس، وصف بأنه هجوم داخلي على اجتماع أمني رفيع المستوى حضره رئيس بعثة حلف شمال الأطلسي(الناتو).

وقال أختر محمد إبراهيمي، نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن، إن قائد شرطة قندهار الجنرال عبد الرازق ورئيس المخابرات في قندهار عبد المؤمن حسين خيل لقيا حتفهما في الهجوم.

وأضاف إبراهيمي، إن الهجوم أدى أيضًا إلى إصابة حاكم قندهار وقائد بالجيش الأفغاني.

وقالت بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) "الدعم الحازم" وقيادة القوات الأمريكية في أفغانستان، إن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر حضر الاجتماع أيضا، لكنه لم يصب بأذى في الهجوم.