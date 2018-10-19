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فيديو.. عمرو دياب يغني لدينا الشربيني «برج الحوت» على المسرح

عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
محمد عباس
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:35 ص | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:39 ص

فاجئ الفنان عمرو دياب جمهور الحفل الذي أحياه، مساء الخميس، في إحدى الجامعات الخاصة، باستدعاء الفنانة دينا الشربيني من خلف الكواليس، ليعترف أمام الجميع بأنه غنى «برج الحوت» لها.

وظهرت دينا الشربيني على المسرح مرتين، الأولى بشكل مفاجىء، ليستقبلها الجمهور بالصيحات والهتافات، فيقول عمرو دياب: "هي بتتكسف.. بس كممثلة هي جامدة جدا".

أما المرة الثانية فكانت باستدعاء من الجمهور، عندما هتف "دينا.. دينا"، فظهرت مرة أخرى من خلف الكواليس، وقال عمرو دياب: "بما إننا بنغني أغنية برج الحوت نجيب بقى برج الحوت"، لتظهر دينا الشربيني، ويقبلها من جبهتها قبل أن تغادر المسرح ويغني "برج الحوت".

ما فعله عمرو دياب، اعتبره الجمهور أول اعتراف من الهضبة بحبه لدينا الشربيني بعد فترة طويلة تجاهل كل ما يتردد عن ارتباطهما عاطفيا.

وتظهر دينا الشربيني مع عمرو دياب في كثير من المناسبات العامة والخاصة.

ويعد هذا الحفل الأول لعمرو دياب بعد طرحه ألبوم «كل حياتي».

 


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