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رئيس الوزراء الروسي: هناك إشارات حقيقية للحروب التجارية في الاقتصاد العالمي

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 3:53 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 3:53 م

قال رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إن هناك إشارات حقيقية للحروب التجارية في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن النزعة الحمائية تتحقق.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية عن ميدفيديف، قوله خلال الجلسة العامة لقمة "آسيا - أوروبا" في بروكسل، إن "الشيء الأكثر أهمية هو أن النزعة الحمائية تتحقق على هذه الطاولة، ويوجد قادة دول شهدوا تمامًا علامات هذه الحروب التجارية، وهو على الأرجح أتعس شيء يحدث".

وأضاف رئيس الوزراء الروسي، أن هناك تناميًا في التعاون داخل الاتحادات التجارية الدولية وجمعيات التكامل، مشيرًا إلى أن العقوبات الاقتصادية غزت نسيج الروابط الاقتصادية الدولية، وأصبحت أداة للضغط السياسي والمنافسة غير العادلة.


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