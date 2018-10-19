حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا يطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في اختفاء خاشقجي

دعا حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مسألة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي عقب دخول مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقدم نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب أنجين ألطاي اليوم الجمعة مقترحًا إلى رئاسة البرلمان من أجل تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مسألة اختفاء خاشقجي، والموقف "غير الجاد" للحكومة التركية عقب اختفائه.

وأشار ألطاي، حسب وكالة الأناضول، إلى أن دعوة حزبه لتشكيل اللجنة تأتي "في إطار القانون الدولي، وحرية الصحافة، والسياسة الخارجية لتركيا، وسمعتها"، داعيا "البرلمان أن يأخذ هذا الموضوع على محمل الجد وبشكل فوري".