وزير الخارجية السعودي يستقبل السفير الألماني الجديد

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استقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير السفير الألماني الجديد في المملكة، بعد تسوية الخلاف السياسي بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء أمس الخميس، أن الدبلوماسي الألماني يورج راناو سلم الجبير أوراق اعتماده.

يذكر أن تصريحات لوزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابريل تسببت في خلاف صريح بين برلين والرياض قبل نحو عام.

وكان جابريل اتهم السعودية بانتهاج سياسة تتسم بـ"روح المغامرة" في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية أزمة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري والمشاركة في حرب اليمن.

وسوى البلدان خلافاتهما في سبتمبر الماضي. وذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يتعين أن تكون ألمانيا أكثر وضوحا في التواصل لتجنب "مثل هذا النوع من سوء التفاهم" مع السعودية.

وعاد السفير السعودي إلى برلين مطلع هذا الشهر.