باكستان تدين الهجوم الإرهابي في إقليم قندهار الأفغاني

أدانت باكستان بشدة، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار الأفغاني وتسبب في مقتل مسؤولين أمنيين وإصابة أشخاص آخرين.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أدان الحادثة قائلاً : "إن المواطنين وقوات الأمن الأفغانية يدفعون ثمناً باهظاً لحالة عدم الاستقرار المستمرة وتهديدات أعداء السلام".

وقال خان - في بيان له - "تقف باكستان إلى جانب الحكومة والشعب الأفغاني في مطلبهم بتحقيق الاستقرار والسلام الدائم"، مضيفاً أن "السلام في أفغانستان أمر جوهري للتنمية والسلام الإقليميين"، موضحًا أن بلاده عانت من هجمات مماثلة خلال فترة الانتخابات الأخيرة مما يجعلهم يشعرون بنفس آلام الشعب الأفغاني.

ومن جانبها، أعربت الخارجية الباكستانية - في بيان لها - عن تضامنها مع أفغانستان قائلة : "تقف باكستان مع الحكومة والشعب الأفغاني وتعيد التأكيد على دعمها للعملية الديمقراطية في أفغانستان".

وتابعت الخارجية : "نتمنى أن تمر الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر لها أن تُعقد بعد غد، بسلام. فتعزيز الديمقراطية أمر جوهري في تحقيق السلام والأمن طويل المدى في أفغانستان".