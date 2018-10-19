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السفارة المصرية في أوغندا تحيى الذكرى ٤٥ لانتصارات أكتوبر المجيدة

كمبالا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 10:11 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 10:11 م

أحيت السفارة المصرية في أوغندا الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، حيث نظم العقيد حسني رشاد النوبي ملحق الدفاع المصري حفل استقبال بهذه المناسبة.

وحضر الاحتفال السفير المصري طارق سلام وأعضاء السفارة المصرية ، والدكتور برايت رواميراما وزير الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامى ، بالإضافة إلى قائد الجيش الأوغندي فريق أول ديفيد موهوزى وعدد من قيادات الجيش الأوغندي وسفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية ، كما شهد الاحتفال الملحقون العسكريون في أوغندا ورموز الجالية المصرية المقيمة في أوغندا ولفيف من رجال الإعلام والصحافة والمجتمع الأوغندي.

وعلى هامش الاحتفال، تم عرض فيلم قصيرعن شبه جزيرة سيناء ، كما تم تنظيم معرض عن الحضارة الفرعونية المصرية القديمة، ومعرض عن الأماكن السياحية الشهيرة في مصر للتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.


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