السفارة المصرية في أوغندا تحيى الذكرى ٤٥ لانتصارات أكتوبر المجيدة

أحيت السفارة المصرية في أوغندا الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، حيث نظم العقيد حسني رشاد النوبي ملحق الدفاع المصري حفل استقبال بهذه المناسبة.

وحضر الاحتفال السفير المصري طارق سلام وأعضاء السفارة المصرية ، والدكتور برايت رواميراما وزير الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامى ، بالإضافة إلى قائد الجيش الأوغندي فريق أول ديفيد موهوزى وعدد من قيادات الجيش الأوغندي وسفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية ، كما شهد الاحتفال الملحقون العسكريون في أوغندا ورموز الجالية المصرية المقيمة في أوغندا ولفيف من رجال الإعلام والصحافة والمجتمع الأوغندي.

وعلى هامش الاحتفال، تم عرض فيلم قصيرعن شبه جزيرة سيناء ، كما تم تنظيم معرض عن الحضارة الفرعونية المصرية القديمة، ومعرض عن الأماكن السياحية الشهيرة في مصر للتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.