وفاة أم ونجلها عقب تدخل الشرطة في شجار بينهما بألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخصان حتفهما وأصيب شرطيان بجروح بالغة خلال تدخل الشرطة في شجار عائلي بمنطقة بفالتس الألمانية.

وذكرت الشرطة والادعاء العام اليوم الجمعة أن رجلا 25 عاما، هاجم شرطيين بمقص داخل منزله في مدينة كيرشنهايم، ما دفع الشرطة إلى إطلاق النار عليه، وهو ما تسبب في إصابته بجروح بالغة أفضت إلى موته.

وبحسب البيانات، توفت أيضا والدة الرجل التي كانت متواجدة في المنزل في نفس التوقيت.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأم أصيبت بطلقات نارية أيضا.

وبحسب بيانات محققين، استنجدت الأم صاحبة الـ56 عاما، بالشرطة عبر خط الطوارئ بعدما هاجمها نجلها خلال شجار.

وذكرت الأم خلال استدعاء الشرطة أن ابنها يقع تحت تأثير المخدرات ويعاني من الذهان.

وعندما وصلت الشرطة صباح اليوم إلى المنزل، هاجمها الرجل.