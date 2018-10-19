الجمعة 19 أكتوبر 2018 5:19 م القاهرة القاهرة 29.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

وفاة أم ونجلها عقب تدخل الشرطة في شجار بينهما بألمانيا

لودفيجسهافن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 4:59 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 4:59 م

لقي شخصان حتفهما وأصيب شرطيان بجروح بالغة خلال تدخل الشرطة في شجار عائلي بمنطقة بفالتس الألمانية.

وذكرت الشرطة والادعاء العام اليوم الجمعة أن رجلا 25 عاما، هاجم شرطيين بمقص داخل منزله في مدينة كيرشنهايم، ما دفع الشرطة إلى إطلاق النار عليه، وهو ما تسبب في إصابته بجروح بالغة أفضت إلى موته.

وبحسب البيانات، توفت أيضا والدة الرجل التي كانت متواجدة في المنزل في نفس التوقيت.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأم أصيبت بطلقات نارية أيضا.

وبحسب بيانات محققين، استنجدت الأم صاحبة الـ56 عاما، بالشرطة عبر خط الطوارئ بعدما هاجمها نجلها خلال شجار.

وذكرت الأم خلال استدعاء الشرطة أن ابنها يقع تحت تأثير المخدرات ويعاني من الذهان.

وعندما وصلت الشرطة صباح اليوم إلى المنزل، هاجمها الرجل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك