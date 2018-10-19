«البيئة» تنفيذ أنشطة توعوية لمدرسات وطالبات فصول محو الأمية للتعريف بقضية التنوع البيولوجى

نفذت وحدة المرأة بالفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسوان وبالتعاون مع الإدارة العامة للمحميات الطبيعية «محميات الجنوب»، بأسوان زيارة تعليمية لمحمية سالوجا وغزال لمدرسات وطالبات فصول محو الأمية التابعة لجمعية كاريتاس بكوم أمبو والأقصر.

وذكرت وزارة البيئة، اليوم في بيان لها، أن هذه الزيارة تعد استكمالًا لسلسلة من الزيارات والتى يتم فيها توعية مدرسات وطالبات فصول محو الأمية بقضية التنوع البيولوجى من حيث الأهمية وعلاقة التنوع البيولوجى بقضايا البيئة المختلفة، كما تستهدف تلك الزيارات توعية المدرسات للمساعدة والتوجيه نحو تطبيق ما تم الاستفادة منه فى الجانب العملى من الزيارة التعليمية وتدريسه فى فصول محو الأمية ونشره.

وأضافت الوزارة، أن تم خلال هذه الزيارة التعرف على أهمية المحميات الطبيعية وتاريخ نشأتها والتعرف على البيئة الحيوية من النباتات والحيوانات والطيور والصخور بداخل المحميةـ والتعريف باستعدادات مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى والذى سيعقد بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وفى الختام تم تفقد المحمية من خلال جولة ميدانية لمشاهدة معالمها والاستمتاع بالطبيعة.