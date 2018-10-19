طولان يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة بتروجت

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أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بتروجت والمقررة غداً السبت علي ستاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز .

وجاءات قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : الهاني سليمان ، محمود الزنفلي .

خط الدفاع : محمد بازوكا ، محمد جبر ، رمزي خالد ، كريم الديب ، ويلسون ، محمد ناصف.

خط الوسط : نور السيد ، أحمد الألفي ، رزاق سيسسيه ، ديدييه كوريه ، أحمد داودا ، فوزي الحناوي ، أحمد مجدي .

خط الهجوم : إيمانويل بناهيني ، خالد قمر ، محمد ناجي جدو .