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طولان يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة بتروجت

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 3:59 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 3:59 م

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة  بتروجت والمقررة غداً السبت علي ستاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز .

وجاءات قائمة الفريق كالتالي: 

 

حراسة المرمى : الهاني سليمان ، محمود الزنفلي .

 

خط الدفاع : محمد بازوكا ، محمد جبر ، رمزي خالد ، كريم الديب ، ويلسون ، محمد ناصف.

 

خط الوسط : نور السيد ، أحمد الألفي ، رزاق سيسسيه ، ديدييه كوريه ، أحمد داودا ،  فوزي الحناوي ، أحمد مجدي .

 

خط الهجوم : إيمانويل بناهيني ، خالد قمر ، محمد ناجي جدو .


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