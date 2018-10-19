اتحاد الكرة يبدأ خطوات تطبيق تقنية الفيديو

يطير عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى سويسرا غدً السبت، لحضور ورشة العمل الخاصة بخطوات تطبيق تقنية الفيديو التي ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تبدأ فاعلياتها يوم الأحد المقبل حتى يوم الجمعة.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، كان قد أعلن عن بدأ خطوات تطبيق تقنية الفيديو في منافسات بطولة الدوري للموسم الحالي، بعد الأزمات التي شهدتها مباريات المسابقة، بسبب مستوى التحكيم، الأمر الذي دفع لجنة الحكام الاستعانة بحكام عرب، والتأكيد بالموافقة على استقدام حكام أجانب بشرط تحمل النادي تكاليف قدوم طاقم التحكيم.

جدير بالذكر، أن تقنية الفيديو "فار" تم تطبيقها في منافسات عرس نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بالاضافة لتطبيقها في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى للموسم الجاري، أبرزها الدوري الألماني والإسباني والإيطالي.