وصول عاملين من «الخوذ البيضاء» وذويهم إلى ألمانيا

وصل عاملون لدى منظمة "الخوذ البيضاء" السورية للدفاع المدني، وذويهم أمس الخميس إلى ألمانيا، حسبما أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين ردا على استفسار.

وذكرت الوزارة اليوم الجمعة، أن ثلاثة أفراد من العاملين لدى "الخوذ البيضاء" و14 فردا من ذويهم وصلوا إلى ألمانيا أمس.

وكانت مجلة "دير شبيجل" تحدثت عن قدوم ثلاثة أفراد من الخوذ البيضاء و13 فردا من ذويهم من العاصمة الأردنية عمان إلى مطار فرانكفورت الدولي.

يذكر أنه تم إجلاء مئات الأفراد من الخوذ البيضاء وذويهم من جنوب غربي سورية إلى الأردن قبل نحو ثلاثة أشهر.