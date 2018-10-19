بالديز يفقد عضوية مجلس اتحاد الكرة الدولي

سحب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم(كونميبول) ويلمار بالديز رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم السابق، من عضوية مجلس اتحاد الكرة الدولي (فيفا).

وفقد بالديز منصبه في الاتحاد الدولي خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة في سانتياجو، وحل محله بشكل مؤقت كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وكان بالديز /53 عاما/ ، والذي كان يسعى لإعادة انتخابه كرئيس لاتحاد أوروجواي، استقال بشكل مفاجئ يوم 31 تموز/يوليو من الاتحاد ، بعد ظهور بعض التسجيلات الصوتية التي يمكن أن تكون مرتبطة بمسائل الفساد.

وقام الاتحاد الدولي للعبة بتعيين لجنة لتسيير الأعمال سيكون لها تفويض بإدارة الاتحاد الأورجواياني حتى نهاية شباط/فبراير المقبل.