محكمة في الكاميرون ترفض طلب المعارضة إعادة الانتخابات

رفضت المحكمة الدستورية في الكاميرون اليوم الجمعة 18 دعوة تطالب بإعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في السابع من أكتوبر، حيث تزعم المعارضة أنها تزويرا.

وفي جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام، وامتدت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم، قال جوشوا أوسيه، المرشح الرئاسي عن حزب "الجبهة الديمقراطية الاشتراكية" وهو أكبر حزب معارض في البلاد، إنه تم منع المواطنين في المناطق الانفصالية الناطقة باللغة الانجليزية من الادلاء بأصواتهم.

ونظم المتحدثون باللغة الانجليزية احتجاجات على مدار العامين الماضيين، بدعوى أنه تم تهميشهم من قبل إدارة البلاد التي ييمن عليها الناطقون بالفرنسية.

لكن رئيس المجلس الدستوري، كليمنت أتانجانا قال إن دعاوى أوسيه وغيره من المرشحين "تفتقر إلى أدلة".

ووفقا للقانون، يتعين على المجلس اعلان نتيجة الانتخابات يوم 22 أكتوبر.