مبعوث الرئيس الروسي يطلع «الأسد» على نتائج جولته العربية

أطلع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف الرئيس السوري بشار الأسد، على نتائج جولته التي شملت عددا من الدول العربية قبل زيارته إلى دمشق، مؤكدًا أن بلاده تسعى من خلال هذا الحراك الدبلوماسي إلى تبادل الآراء حول قضايا المنطقة وخاصة العملية السياسية في سورية واستكمال معركة القضاء على الإرهاب.

وجاء في بيان رئاسي سوري نقلته مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لرئاسة الجمهورية السورية اليوم الجمعة، أن الرئيس الاسد استقبل المبعوث الروسي اليوم وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سورية وخاصة على المسار السياسي وعملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي.

وأعرب لافرينتييف عن ارتياح الجانب الروسي للإيجابية التي تبديها دمشق وانفتاحها على كل ما من شأنه المساهمة في المضي قدماً وتحقيق التقدم المنشود على هذا المسار، مؤكداً أن هذا الأمر يساعد في سحب الذرائع من بعض الدول التي تمارس ضغوطاً كبيرة بغية عدم تحقيق أي تقدم في العملية السياسية لكي تتمكن لاحقاً من تحميل دمشق وحلفائها مسؤولية ذلك.

وقال البيان الرئاسي السوري، إن "الحديث تطرق إلى موضوع عودة السوريين الذين اضطرتهم ظروف الحرب لمغادرة بلدهم"، بينما أكد الرئيس الأسد أن عودة السوريين إلى بلدهم هي هدف أساسي ومن الأولويات بالنسبة لعمل الحكومة وهي مستمرة في العمل على تأمين كل ما يلزم لعودتهم.

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