تركيا تتوسع في تحقيق خاشقجي بالاستماع لأقوال موظفي القنصلية السعودية

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قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن مدعين أتراك استمعوا اليوم الجمعة لأقوال 15 موظفا تركيا في القنصلية السعودية في اسطنبول مع اتساع التحقيق المستمر بشأن الصحفى السعودي المفقود جمال خاشقجي.

وقال التقرير إن سائقا وفنيا ومحاسبا كانوا من بين موظفي القنصلية الذين أدلوا بأقوالهم في محكمة كاجليان بإسطنبول.

ودخل خاشقجي وهو من أشد منتقدي ولي العهد السعودي القوي الأمير محمد بن سلمان في السعودية القنصلية في 2 أكتوبر لإتمام أوراق حتى يتمكن من الزواج بخطيبته التركية.

ووفقا لوكالة الأناضول، أنهى فريق تحقيق تركي عملية تفتيش للقنصلية ومقر إقامة القنصل السعودي العام محمد العتيبي في وقت مبكر من يوم الخميس. وشملت عملية البحث سيارات في السكن.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن تركيا "لديها معلومات وأدلة" حول ما حدث لخاشقجي، مضيفا أن أنقرة ستتبادل المعلومات بمجرد الانتهاء من التحقيق.

ولم يتضح على الفور متى ستعلن تركيا عن نتائج التحقيق. وقال مسؤولون أتراك لوسائل إعلام إن المعارض وكاتب عمود بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية