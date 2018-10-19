البرلمان الألماني يقرر تمديد الاستعانة بالجيش الألماني في مكافحة «داعش»

أقر البرلمان الألماني "بوندستاج"، اليوم الخميس، تمديد تفويض الاستعانة بجنود من الجيش الألماني في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لمدة عام.

وصوت البرلمان الألماني، اليوم، على الاستمرار في المهمة التي تشمل أيضا تدريب جنود عراقيين.

ولكن من المقرر إنهاء الاستعانة بطائرات استطلاع "تورنادو" في سورية والعراق وكذلك إنهاء التزويد بالوقود في الجو لطائرات تابعة للتحالف الدولي لمكافحة "داعش" بحلول 31 أكتوبر عام 2019.

ومن المقرر أيضًا، الإبقاء على الحد الأقصى المسموح بالاستعانة به من الجنود الألمان، والذي يبلغ 800 جندي، وهم متمركزون حاليا في الأردن والعراق.

وكان مجلس الوزراء الألماني، أقر مؤخرًا تمديد تفويض مشاركة الجيش في المهمة لمدة عام.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، أمام البوندستاج إن "داعش" تم دحرها، إلا أن الوضع في المنطقة ما يزال هشا، مؤكدة القول: "لقد كسبنا الحرب – والآن علينا أن نكسب السلام".