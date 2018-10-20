عبدالعال: راضٍ عن التعادل أمام إنبي

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أبدى علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية عن رضاه بعد تعادل فريقه مع فريق إنبي 1-1، ضمن مباريات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الممتاز.(طالع التفاصيل).

وقال عبدالعال في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: "نقطة التعادل جيدة للفريق، خاصة وأن الفريق تلقى هزيمتين في آخر مباراتين من النجوم بالدوري، والمنصورة بكأس مصر".

وواصل: "فريق إنبي لديه إمكانيات كبيرة ويجب أن تكون وضعيتهم بجدول الترتيب مختلفة عن ذلك، ويمتلك لاعبين ممتازين مثل عماد فتحي ومحمد أشرف روقة المعارين من نادي الزمالك".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة، وقدمنا أداء جيد في البداية، وأهدرنا أكثر من فرصة لإضافة هدف ثانٍ، وأعتقد أن فريقى لديه ركلة جزاء لم تحتسب".