عبدالعال: راضٍ عن التعادل أمام إنبي

أبدى علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية عن رضاه بعد تعادل فريقه مع فريق إنبي 1-1، ضمن مباريات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الممتاز.(طالع التفاصيل).
وقال عبدالعال في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: "نقطة التعادل جيدة للفريق، خاصة وأن الفريق تلقى هزيمتين في آخر مباراتين من النجوم بالدوري، والمنصورة بكأس مصر".
وواصل: "فريق إنبي لديه إمكانيات كبيرة ويجب أن تكون وضعيتهم بجدول الترتيب مختلفة عن ذلك، ويمتلك لاعبين ممتازين مثل عماد فتحي ومحمد أشرف روقة المعارين من نادي الزمالك".
وأضاف: "المباراة كانت صعبة، وقدمنا أداء جيد في البداية، وأهدرنا أكثر من فرصة لإضافة هدف ثانٍ، وأعتقد أن فريقى لديه ركلة جزاء لم تحتسب".