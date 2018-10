View this post on Instagram

انتوا السبب فى نجاح اى حفلة، حماس الجمهور هو اهم حاجة بجد، مستنى اشوفكم كلكم يوم السبت ٣/١١ فى ساقية الصاوى، عازين نكسر الدنيا ، اعملوا منشن لاصحابكم اللى هيجوا معاكوا اشتروا التذاكر واعرفوا التفاصيل من الاستورى ✌🏼