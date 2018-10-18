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3 نوفمبر.. حفل زاب ثروت وساري هاني بساقية الصاوي

الفنان زاب ثروت
الفنان زاب ثروت
دينا درويش 
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:42 ص | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:42 ص
يستعد الفنان زاب ثروت، لحفل غنائي جديد، ويشاركه في الحفل الموزع الموسيقي ساري هاني.

ويقام الحفل في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، وذلك يوم السبت الموافق 3 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ونشر زاب ثروت عبر حسابه بموقع «إنستجرام» صورة من إحدى حفلاته وعلق عليها قائلا: "انتوا السبب في نجاح أي حفلة.. حماس الجمهور هو الطاقة الأهم في كل حفلة.. عاوزين نكسر الدنيا".

و كان زاب ثروت أصدر أول ألبوماته في أبريل 2018 «المدينة» وضم ألبوم 9 أغاني، من ضمنهم 8 مشاركات مع "حمزة نمرة - محمود العسيلي - أمير عيد - أحمد شيبة - طارق الشيخ - هاني الدقاق - إنجي نظيف - شريف الهواري – وأخيرًا ساري هاني" وهو مؤسس المزيكا في جميع أغاني الألبوم. 



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