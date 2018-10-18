يستعد الفنان زاب ثروت، لحفل غنائي جديد، ويشاركه في الحفل الموزع الموسيقي ساري هاني.



ويقام الحفل في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، وذلك يوم السبت الموافق 3 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



ونشر زاب ثروت عبر حسابه بموقع «إنستجرام» صورة من إحدى حفلاته وعلق عليها قائلا: "انتوا السبب في نجاح أي حفلة.. حماس الجمهور هو الطاقة الأهم في كل حفلة.. عاوزين نكسر الدنيا".



و كان زاب ثروت أصدر أول ألبوماته في أبريل 2018 «المدينة» وضم ألبوم 9 أغاني، من ضمنهم 8 مشاركات مع "حمزة نمرة - محمود العسيلي - أمير عيد - أحمد شيبة - طارق الشيخ - هاني الدقاق - إنجي نظيف - شريف الهواري – وأخيرًا ساري هاني" وهو مؤسس المزيكا في جميع أغاني الألبوم.





