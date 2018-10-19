«الدفاع الروسية»: منظومة «إس-300» الصاروخية التي سلمت لسوريا «محدثة»

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات "إس-300 بي إم-2" الصاروخية التي سلمتها مؤخرًا روسيا لسوريا، تختلف عن المنظومات الصاروخية الكلاسيكية من هذا النوع وتتميز بمواصفات حديثة.

وقال المصدر، وفقًا لقناة (روسيا اليوم)، "إن هذه المنظومات الصاروخية مزودة بمحطة رادار حديثة ورادار إطلاق النار المحدث ومركز القيادة المحمول، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المحدثة، الأمر الذي يسمح لها باستخدام الذخائر القوية البعيدة المدى.

وأضاف، أنها قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية التكتيكية المتوسطة المدى، وإصابة الأهداف الجوية على مدى 250 كيلومترا، فضلاً عن قدرتها على العمل في ظروف الحرب الإلكترونية.

وأشار، إلى أن الأنباء التي تزعم أن هذه المنظوماتن سيديرها الخبراء الإيرانيون لا أساس لها، مشيرًا إلى أن الخبراء القادرين على إدارة هذه الأسلحة ليسوا موجودين إلا في روسيا.